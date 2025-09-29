Se disparan casos de Covid con el Otoño

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Salud registró un aumento de casos de Covid del 140 por ciento en el inicio de la temporada de Otoño.

El Otoño de este año comenzó el 22 septiembre pasado y luego de esta fecha, hubo un incremento en casos de Covid solamente contabilizados por la Secretaría de Salud.

El viernes 19 de septiembre, la cifra de enfermos de este mal respiratorio era de cinco casos, sin embargo, para el viernes 26 de septiembre, una semana después, los casos llegaron a 12.

El Otoño hace que la Secretaría de Salud comience a publicar sus campañas de prevención de enfermedades respiratorias y, aunque en las regiones Huasteca y Media no ha habido marcado descenso de temperatura, en el Centro y Norte del estado ha habido días con temperaturas relativamente bajas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí