Motociclista impacta contra camioneta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resultó con lesiones severas al chocar contra una camioneta sobre la carretera federal 70.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 en el entronque del Refugio en la calle Abasolo, cuando el conductor, un joven se impactó contra una camioneta.

El joven resultó con lesiones de consideración, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar al lesionado.

El conductor no requirió ser trasladado a recibir atención a un Hospital, del accidente tomó conocimiento personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, para deslindr responsabilidades en el percance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí