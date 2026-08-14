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Motociclista impacta contra camioneta

Por Carmen Hernández

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista impacta contra camioneta
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resultó con lesiones severas al chocar contra una camioneta sobre la carretera federal 70. 

      Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 en el entronque del Refugio en la calle Abasolo, cuando el conductor, un joven se impactó contra una camioneta.  

      El joven resultó con lesiones de consideración, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar al lesionado. 

      El conductor no requirió ser trasladado a recibir atención a un Hospital, del accidente tomó conocimiento personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, para deslindr responsabilidades en el percance. 

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