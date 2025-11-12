Caen dos ladrones de viviendas

MATEHUALA.- La Policía Municipal logró la detención de dos personas señaladas como presuntos implicados en diversos robos a casa habitación registrados recientemente en la colonia Juárez y en colonias del Poniente de la ciudad.

Los hechos se presentaron a través de un reporte donde pidieron apoyo a los elementos de la Policía Municipal, pues había sujetos que habían robado en un domicilio particular en la colonia Juárez.

Los policías inmediatamente acudieron al lugar y lograron detener a dos personas de sexo masculino, que eran acusados presuntamente de robo domiciliario.

Varios vecinos de la zona empezaron a acusar a los hombres de haber entrado a sus domicilios y robar diferentes artículos, por lo que los elementos de la Policía Municipal se llevaron detenidos a los dos sujetos para llevar a cabo las investigaciones, por lo que fueron puestos a disposición del juez en turno en barandilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, se pide a habitantes que en este tipo de casos se denuncie, ya que si no hay denuncias tienen que dejar en libertad a los ladrones y después continúan haciendo sus fechorías.