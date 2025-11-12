logo pulso
Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

CIUDAD VALLES.- En un par de días, Bienestar cuenta haber entregado apoyos a poco más de seis mil afectados por las lluvias.

De acuerdo con datos de Bienestar, a cargo de Guillermo Morales López, en este inicio de semana, han entregado la segunda tanda de apoyos al 65 por ciento de los afectados por las precipitaciones e inundaciones, es decir, alrededor de seis mil 500 familias de los municipios de San Vicente, Axtla, Coxcatlán y Matlapa.

Los apoyos entregados varían de acuerdo con las afectaciones físicas de casas o fincas, en las crecientes. Los raseros para la entrega de recursos fueron de 10 mil pesos para daños leves, para daño medio entregaron 25 mil pesos, daño grave 45 mil pesos y daño total de 70 mil pesos. Además, se entregarían enseres, en caso de que fuera necesario. El apoyos para parcelas y negocios (tiendas) ha sido de 50 mil pesos.

