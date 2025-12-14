logo pulso
Muere joven motociclista tras choque con taxi

El accidente ocurrió en el kilómetro 32; el conductor del taxi colectivo huyó del lugar

Por Huasteca Hoy

Diciembre 14, 2025 08:44 a.m.
A
Muere joven motociclista tras choque con taxi

Un joven de 18 años perdió la vida la noche de este sábado luego de un choque contra un taxi de transporte colectivoen la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del kilómetro 32.

La víctima fue identificada como Alexis Valencia Salazar, con domicilio en el ejido El Jabalí, municipio de Aquismón. De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta y presuntamente se dirigía a su domicilio cuando ocurrió el accidente.

Queman puesto ambulante en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Desconocidos le prendieron fuego a un puesto ambulante que se ubicaba a la altura del fraccionamiento Altavista; las pérdidas fueron totales. La mañana de este sábado, un hombre que s...

Según testigos, el taxi colectivo número económico 245, de la ruta Carpintero–Ciudad Valles, circulaba de Tamasopo hacia Ciudad Valles y, al intentar desviarse para incorporarse a la carretera que conduce a la delegación de Rascóninvadió el carril contrario, impactando al motociclista.

Tras el choque, el conductor del taxi se dio a la fuga, dejando abandonada la unidad en el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al responsable.

