Mueren varios animales calcinados en incendio

El fuego se generó debido a un cortocircuito

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Muere ganado calcinado en un incendio que se generó en un corral por un cortocircuito, que provocó el fuego que se expandió rápidamente debido a rastrojera seca que había en el corralón.  

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en una rastrojera en la comunidad de Plazuela, donde las enormes llamaradas alertaron a los vecinos, provocando temor entre los colonos, que finalmente se disipó con la llegada de las corporaciones de auxilio, que controlaron el fuego.  

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la unidad M 9, para combatir el siniestro, que finalmente lograron luego de varios minutos de lucha contra las llamas. Desafortunadamente en la rastrojera murieron 2 borregos y 3 crías. 

Por fortuna no hubo personas lesionadas, los daños no han sido cuantificado.

