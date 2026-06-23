Muestra fotográfica de la historia de Coatlicue

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Matehuala.- Iniciaron los festejos para celebrar el 35 aniversario del grupo de danza Coatlicue, con una exposición fotográfica sobre la historia del grupo de danza folclórica, la cual se encuentra en el Museo de las Culturas de Matehuala.

En la exposición hay imágenes que muestran la trayectoria del grupo desde sus inicios en 1991, cuando participaron en diferentes eventos en Matehuala, así como en otros estados de la República e incluso en el extranjero.

Algunas de las fotografías fueron tomadas por el director de Coatlicue, Jesús Torres Arias, mientras que otras son del fotógrafo René Pantoja, quien ha capturado imágenes grupales durante los aniversarios que realizan en el Teatro Othón.

Además, se pueden observar algunas pinturas realizadas por la maestra Beatriz Delgado, quien plasmó en sus obras algunos de los bailables de este grupo.

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Se muestran reconocimientos que ha recibido esta agrupación, la cual ha representado a Matehuala en diversos eventos culturales. La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de julio en el Museo de las Culturas, por lo que se exhorta a la población a acudir y conocer parte de la historia de este destacado grupo artístico.

Por otra parte, también se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la Catedral, a la que asistieron los integrantes de Coatlicue para agradecer a Dios la oportunidad de celebrar su 35 aniversario. Al concluir la ceremonia religiosa, realizaron una exhibición de bailables folclóricos en la Plaza Benito Juárez.