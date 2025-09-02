Músicos realizan maratón pro Vladimir

Matehuala.- Músicos se unieron para llevar a cabo un maratón en apoyo a Vladimir quien padece cáncer quien es parte de los músicos de la ciudad de las camelias, por lo que estuvieron tocando en la Plaza Juárez, con la finalidad de recaudar fondos para pagar los tratamientos de esta terrible enfermedad que enfrenta su compañero.

El maratón fue nombrado Figth Cáncer se estuvo llevando a cabo un boteo, por todo el centro de la ciudad, además de que se dio un número de cuenta para que la gente que pudiera hiciera depósitos, en la plaza Juárez se contó con el kilómetro de plata y la presencia de varios grupos musicales y sonidos que estuvieron interpretando melodías, animando a la gente que se acercara e hiciera donaciones económicas a beneficio de Vladimir.

Entre los músicos se contó con la presencia de Dueto Las Isabeles, Los Halcones, Mariachi Tequileras, Tamborazo Rey Gallo, Dueto las Camelias, Fredy Báez, Revelación Vallenata, el Fara Fara, el Mariachi México Lindo quienes estuvieron interpretando varias melodías las personas que pasaban por la Plaza Juárez, además se contó con el espectáculo infantil de Meli Shows, quienes llevaron sus botargas de distintos personajes para los niños.

La gente se unió para apoyar esta noble causa y estuvieron haciendo diferentes tipos de aportaciones, deseándole lo mejor a Vladimir, para que pueda continuar con los tratamientos que necesita y logre vencer esta enfermedad.

