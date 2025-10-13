Navajean a dos hombres

Matehuala.- Dos personas de sexo masculino fueron lesionadas con arma blanca en la colonia República, al lugar acudieron corporaciones de emergencia que trasladaron a los lesionados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos se presentaron en la calle Acapulco, donde dos personas de sexo masculino fueron lesionadas con arma blanca, de manera extraoficial se sabe que los dos sujetos fueron atacados por otro hombre, aunque se desconocen las causas que provocaron la agresión, el culpable se dio a la fuga.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las primeras investigaciones y buscar al culpable, pero no lograron dar con él.

También llegaron corporaciones de emergencia quienes ayudaron a los lesionados, y los trasladaron en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

