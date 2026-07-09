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Niega director de Infonavit desalojen a los deudores

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Niega director de Infonavit desalojen a los deudores
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      CIUDAD VALLES.- Negó el director general del Infonavit que su instituto haga desalojos y refirió que quienes hacen tal cosa son criminales.

      Octavio Romero Oropeza, titular del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores dijo que contrario a lo que ha ocurrido con "coyotes" y con algunos a los que llamó "criminales", el Infonavit tiene planes de reestructuración de deuda para que los deudores no pierdan su vivienda, apoyando en las mejores condiciones.

      Comentó que ante cualquier duda que tenga que ver con deuda, el afectado debe acudir a las oficinas del Infonavit más cercanas y que no deben hacer caso a lo que les dicen de despachos de abogados que los desalojarán por la deuda que pudieran tener en morosidad.

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