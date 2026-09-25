No abren nuevas plazas de profes

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CIUDAD VALLES.- No hay creación de plazas para maestros en San Luis Potosí, las únicas que se abren son por sustitución de jubilaciones, de acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 26, Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

La razón por la que no se puede recurrir a la creación de las plazas es porque hay menos alumnos, entonces, las únicas vacantes para ingresar al magisterio son las que se otorgan a los que sustituyen a personas recién jubiladas.

Aunque negó que la disminución de la población de niños no ha llegado a provocar el cierre de escuelas, el desplome de la población infantil ha afectado la asignación de las plazas, en los últimos años, creando una nueva realidad con salones de pocos menores de edad.

El jerarca sindical estuvo en la primera reunión con delegados sindicales de las escuelas de 12 municipios de la Huasteca norte en el gimnasio-auditorio del Tecnológico Nacional de México, la mañana de este jueves.

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