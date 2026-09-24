Pronostican un fin de semana lluvioso
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CIUDAD VALLES.- Las lluvias continuarán en Valles y la Huasteca por la humedad del Golfo de México, de acuerdo con informes que fueron dados a conocer por parte de Protección Civil.
El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández dio a conocer que las lluvias continuarán por flujos de humedad y por eventos del norte que incrementarán la humedad con una ligera reducción de la temperatura.
Este fenómeno duraría hasta el fin de semana, de acuerdo con el Meteorológico Nacional y agregó que el fenómeno del Océano Pacifico llamado Polo no tiene repercusiones de ninguna naturaleza en esta zona del país.
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