Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

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CIUDAD VALLES.- Una mujer oriunda de Matamoros mandó secuestrar a su padrastro, un vulcanizador de aquí de Valles, para poder quedarse con una herencia. La hija del afectado exige acción de las autoridades.

El domingo 20 de septiembre, a la una de la tarde, un par de jóvenes que andaban en un Sentra llegaron a la vulcanizadora de la avenida Universidad y pidieron al trabajador, Nicolás Ortega Díaz de 69 años de edad, que los acompañara a reparar un neumático a otro lado; el hombre marchó con ellos y ya no volvieron a saber de él, de acuerdo con Yuriria Ortega Moreno, quien narró que su padre estaba desaparecido y que de propia boca de una hijastra matamorense de su padre supo que ésta, Marcela Ortega, lo había mandado trasladar a un anexo entre Matamoros y Reynosa, en donde lo tenía cautivo. Marcela Ortega privó de su libertad a su padrastro para que ceda el 50 por ciento de la herencia que legó su madre y de la que quiere el 100 por ciento del monto.

Tanto la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas y como la de San Luis Potosí han recibido la información sobre el caso, aunque la denuncia solamente se radicó en esta entidad, donde la denunciante ubica el delito.

Yuriria Ortega ha tenido comunicación con la ex hijastra de su padre, quien no tiene empacho en aceptar que anexó a Nicolás hasta que acepte legar su parte de la herencia a ella.

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Yuriria observó en un vídeo que le facilitó la presunta infractora que su padre aparecía aparentemente confundido y sin poder pronunciar palabra, aunque sabe que él no consume ningún tipo de droga.