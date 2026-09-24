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Este domingo, primera carrera de panzones

Actividades de fiestas patronales de San Miguelito

Por Jesús Vázquez

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Este domingo, primera carrera de panzones
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      MATEHUALA.- El próximo domingo a las seis de la tarde se llevará a cabo la primera carrera de Panzones, la cual saldrá de la capilla de San Miguelito, se exhorta a todos los interesados a participar, pues será un evento de sana convivencia y cien por ciento familiar.

      Esta actividad es como parte de las actividades de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, quien es el santo patrono del lugar, el comité de San Miguelito tomó la decisión de llevar a cabo la primera carrera de Panzones en el municipio, pues sería algo que nunca se ha hecho en Matehuala, la finalidad de es pasar un momento de sana diversión.

      La inscripción tiene un costo de cien pesos, habrá medallas para todos los participantes, la premiación será el primer lugar un kit de carne asada y sus respectivas frías, el segundo lugar un regalo sorpresa y el tercer lugar también un regalo sorpresa, así mismo como único requisito para los participantes es pesar mínimo 100 kilogramos, las inscripciones pueden hacerlas a través del número telefónico 488-173-64-68.

      La invitación es acudir a la capilla de San Miguelito este domingo 27 de septiembre a las seis de la tarde, la salida será en la capilla de San Miguelito, así mismo se exhorta a la población a acudir a estas fiestas patronales que son de las más grandes que se llevan a cabo en la ciudad.

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