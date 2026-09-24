Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

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Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil Municipal atendió 9 llamadas de auxilio, 5 personas resultaron con severas lesiones.

El personal de la corporación acude a las llamadas de auxilio, sin embargo, reconocen que van a la alza los accidentes de motociclistas, que son imprudentes los conductores al trasladarse en sus unidades motrices.

Alrededor de 5 personas sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, debido a la gravedad de los golpes que reciben.

Así mismo se brindó atención prehospitalaria a 4 pacientes que presentaron descomposición metabólica.

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