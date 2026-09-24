Atiende Protección Civil llamadas de auxilio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil Municipal atendió 9 llamadas de auxilio, 5 personas resultaron con severas lesiones.
El personal de la corporación acude a las llamadas de auxilio, sin embargo, reconocen que van a la alza los accidentes de motociclistas, que son imprudentes los conductores al trasladarse en sus unidades motrices.
Alrededor de 5 personas sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, debido a la gravedad de los golpes que reciben.
Así mismo se brindó atención prehospitalaria a 4 pacientes que presentaron descomposición metabólica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia
Huasteca Hoy
La hija del afectado presentó denuncia en San Luis Potosí tras desaparición de su padre en Valles.
Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
Huasteca Hoy
Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años
Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
Jesús Vázquez
Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes