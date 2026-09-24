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Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

Por Carmen Hernández

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Atiende Protección Civil llamadas de auxilio
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil Municipal atendió 9 llamadas de auxilio,  5 personas resultaron con severas lesiones. 

      El personal de la corporación acude a las llamadas de auxilio, sin embargo, reconocen que van a la alza los accidentes de motociclistas, que son imprudentes los conductores al trasladarse en sus unidades motrices. 

      Alrededor de 5 personas sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, debido a la gravedad de los golpes que reciben.  

      Así mismo se brindó atención prehospitalaria a 4 pacientes que presentaron descomposición metabólica.

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