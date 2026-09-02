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No habrá evento masivo en informe de Gobierno

Por Miguel Barragán

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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No habrá evento masivo en informe de Gobierno
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      CIUDAD VALLES.- El 2do Informe de Gobierno cambiará de formato y lo que se ahorren será para comprar camionetas para los Servicios Municipales, informó el alcalde David Medina Salazar.

      Con el argumento de no gastar y de que los ciudadanos "quieren resultados", Medina Salazar mencionó que para el próximo informe habría un acto protocolorario con una sesión solemne de Cabildo y se mostrarán los avances de las más de 200 obras y acciones que dijo haber realizado su administración en este último año.

      Comentó que en lugar de hacer un evento masivo, ese dinero lo podrían utilizar para comprar dos camionetas para los Servicios Municipales, encargados de la recolección de la basura en la ciudad.

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