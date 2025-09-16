logo pulso
Estado

No habrá recolección de basura este martes

Llaman a la gente a no sacar desechos para evitar que los canes los dispersen

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
 MATEHUALA.- El departamento de Servicios Públicos Primarios anunció que este martes 16 de septiembre no habrá servicio de recolección de basura, por ser día festivo y que por obligación todos los trabajadores lo deben de descansar.

Ante esta situación piden a las personas que este martes 16 de septiembre no saquen la basura, para evitar que lleguen los canes callejeros o personas que se dedican a la pepena a hacer un sacadero de basura y dispersarla provocando un foco de infección.

Se pide a la población que se respete esta fecha, pues lamentablemente a pesar de que se anuncie en redes sociales y en la radio, sobre que no habrá recolección de basura tal parece que a la gente no le importa y quiere que los trabajadores de la recolección de basura trabajen en días festivos.

Por lo que se pide a la población tener más conciencia del cuidado del medio ambiente, y guardar su basura por un día más y esperar a que en su zona pase el camión de basura para evitar fétidos olores en las calles.

