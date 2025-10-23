logo pulso
Tigres vence a Tuzos y ya es 4to. general

Por EFE

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Tigres vence a Tuzos y ya es 4to. general

Pachuca.- Tigres, del entrenador argentino Guido Pizarro, derrotó este miércoles por 1-2 a Pachuca y ascendió al cuarto puesto del torneo Apertura mexicano.

El argentino Juan Brunetta anotó su octavo gol en el campeonato y Diego Lainez el cuarto, para mantener el buen paso de Tigres. El brasileño Kenedy descontó.

Tigres fueron detenidos en un primer tiempo dominado por los Tuzos, pero en la segunda mitad comenzaron a tener la pelota y en el 59 tomaron ventaja con un golpe de derecha de Brunetta en un tiro libre.

Pachuca luchó y en el 77 empató tras una maniobra de Kenedy.

La igualada duró poco porque un minuto más tarde Laínez dejó atrás al defensa Daniel Aceves y de derecha decidió el duelo.

Pachuca se quedó con un hombre más en la cancha por la expulsión de Mario Farfán en el minuto 85, el equipo de casa se fue con todo al ataque, sin embargo, en el 90, el brasileño Eduardo Gabriel recibió una tarjeta roja y cada cuadro quedó con 10 hasta que en el undécimo minuto añadido al partido fue expulsado el marroquí de Pachuca Oussama Idrissi.

Con el resultado, Tigres subió del quinto al cuarto lugar con 29 puntos, a uno de América y Monterrey, que ganaron sus partidos este martes.

