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Ofrece el ICAT curso de conservas y mermeladas

Por Carmen Hernández

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Ofrece el ICAT curso de conservas y mermeladas
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      RIOVERDE.- Invitan a los cursos de conservas y mermeladas que se realizan todos los viernes en el Instituto de Capacitación para el Trabajo, para que personas emprendedoras puedan aprender este oficio para iniciar su propio negocio. 

      José Matilde Noyola Correa dio a conocer que se han impartido más de 400 cursos desde primeros auxilios, bisutería y corte de cabello.  

      Ahora se estarán ofreciendo cursos de frutas, verduras y chiles deshidratados, que serán de gran apoyo para personas emprendedoras, así como conservas y mermeladas 100% naturales. 

      El curso se ofrecerá todos los viernes de 3 de la tarde a 8 de la noche en el ICAT.

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      Para inscribirse solo se necesita presentar la Curp y copia de Ine. 

      Las personas interesadas deberán inscribirse, el objetivo es es que las personas aprendan un oficio y de ahí emprendan su propio negocio.

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