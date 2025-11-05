Ofrece el ICAT diversos cursos
CERRITOS.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) estará llevando a cabo diversos cursos, con la finalidad de que participantes aprendan un oficio y puedan emprender un negocio.
El ICAT está llevando a cabo cursos en cada uno de los municipios de la Zona Media, los cuales iniciarán a partir de hoy, se contempla análisis financiero y modelado en Excel e iniciará este 6 de noviembre en el ICAT.
Asimismo, aplicación de pestañas, soldadura eléctrica básica, decoración básica de pastel y elaboración de bancas para jardín con materia reciclada, así como un curso de primeros auxilios, manualidades navideñas y galletas navideñas.
El curso tendrá una duración de un mes y se estará realizando en las oficinas del ICAT. Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas del ICAT para inscribirse y poder aportar un espacio, la finalidad es que las personas aprendan un oficio y puedan poder emprender su negocio desde casa.
