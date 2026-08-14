Ofrecen foro Todos contra el dengue

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Prestadores de servicios son capacitados sobre el dengue, para evitar más casos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González dio a conocer que continúan trabajando de manera coordinada con el municipio para prevenir riesgos de una enfermedad.

El funcionario del sector salud ofreció la plática "Todos contra el dengue, haz escudo contra el zancudo".

El foro fue dirigido para los prestadores de servicios turísticos, para prevenir riesgos que llegaran a sufrir los turistas que lleguen a vacacionar al municipio.

Les hablaron sobre la importancia de mantener desyerbados los jardines, retirar todos los trastes, llantas donde se puede alojar el mosquito transmisor del dengue y provocar casos de dengue, zika y chikungunya.

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Por lo que los exhortaron a tomar todas las medidas y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.