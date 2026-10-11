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Ofrecen pláticas de seguridad a alumnos

Se les da a conocer la importancia de respetar el reglamento de Tránsito

Por Carmen Hernández

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen pláticas de seguridad a alumnos
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      CERRITOS.- Ofrecen pláticas sobre seguridad a los alumnos de primaria y secundaria de varias instituciones del municipio, para que apliquen medidas preventivas.  

      La Dirección de Seguridad Pública Municipal acudió a la Escuela Telesecundaria de la comunidad de Cerrito Blanco y a la Escuela Primaria Rafael Ramírez, donde impartieron una plática a alumnos y 15 padres de familia.  

      Entre los temas que se abordaron fue el acoso escolar y buying, se les explicó todos los tipos de violencia que existen y de los cuales pueden ser objeto. 

      Se habló sobre la importancia de la convivencia, el respeto para tener una vida tranquila.  

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      Así mismo se les habló sobre la importancia de portar el casco adecuado, respetar los límites de seguridad, al conducir una motocicleta.   

      Así mismo utilizar el cinturón de seguridad, no manejar ebrio y sobre todo no ir texteando cuando se conduce un móvil, porque pueden provocar un accidente, incluso con daños a terceras personas.   Este tipo de pláticas continuarán en diversas instituciones educativas.

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