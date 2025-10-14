logo pulso
Ofrecen pláticas para prevenir drogadicción

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen pláticas para prevenir drogadicción

RIOVERDE.- Personal del Departamento de PROMUPA llevó a cabo una plática en escuelas de varias comunidades sobre las consecuencias del consumo de drogas en la salud, lo que los hace adictos a cualquier estupefaciente. 

El titular Juan de Dios Hernández Domínguez, dio a conocer que se continúan impulsando acciones de atención psicológica y prevención entre los menores de edad y adolescentes, para que tengan una vida sana. 

Señaló que brindaron asesoría a familias que cuentan con integrantes en proceso de rehabilitación, para que recuperen su salud. 

Ahora se ofreció una plática bajo el lema “Consecuencias del consumo de drogas en la salud”, la cual fue dirigida a alumnos de 5 y 6º. grado de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Delegación de Pastora. 

Se abordaron diversos temas relacionados con la salud mental y los riesgos del consumo de sustancias nocivas para la salud, lo que se busca es prevenir llegar a ser adictos a algún estupefaciente.

