Ofrecen pláticas para prevenir el suicidio

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CIUDAD VALLES.- La dirección de Servicios de Salud, a cargo de Napoleón Heimsatz Velarde realiza recorridos en dependencias municipales como parte de una política de prevención del suicidio.

Desde este martes, el titular de Salud en el Ayuntamiento, Napoleón Heimsatz, acompañado de un equipo multidisciplinario acudieron a oficinas de la Alcaldía para concientizar y ofrecer pláticas sobre el suicidio y las alternativas contra la fatal decisión.

Esta iniciativa fue aprobada mediante la dirección de Recursos Humanos, la Oficialía Mayor y una asesoría externa que propuso la necesidad de prevención sobre ese mal de salud pública que afecta a todas las edades.