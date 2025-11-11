logo pulso
Ola de incendios en varios sectores

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Ola de incendios en varios sectores

Matehuala.- Se les acumuló el trabajo a los bomberos que atendieron cinco incendios en lotes baldíos en la carretera durante este fin de semana, afortunadamente en ninguno de estos hubo personas lesionadas, pero debido a los fuertes vientos se propagaron rápidamente. 

El primer reporte que atendieron fue en la colonia Palma de Romero, de un incendio en un lote baldío, por lo que acudieron los elementos de esta corporación, y al llegar empezaron a controlar el fuego, en un lote baldío de aproximadamente quince por treinta metros.

En el camino a la comunidad de Caleros perteneciente a la colonia San Ángel, reportaron otro incendio, por lo que los bomberos al llegar vieron que era un incendio al lado del camino, el cual representaba un peligro para los vehículos que pasan por este lugar, inmediatamente procedieron a cerrar el camino en lo que controlaban el fuego.

Posteriormente fue en la calle Bustamante en la colonia San Antonio, donde también era fuego en un predio baldío, gracias a la pronta acción de bomberos el incendio no se propagó, a los pocos minutos recibieron otra llamada de auxilio reportando otro incendio en un predio baldío en la colonia San Ángel.

También los bomberos acudieron a la colonia República en la calle Acapulco, donde reportaban un incendio, al llegar al lugar controlaron el fuego en un área de gran magnitud, así mismo atendieron un incendio en la colonia ampliación Guadalupe en la calle de Camino Viejo a la Paz.

