Onerosa nómina agobia al municipio

Justifica Alcalde la solicitud de nuevo préstamo autorizada por el Cabildo

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Onerosa nómina agobia al municipio

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento tiene una nómina que fluctúa entre los 13 y los 14 millones de pesos, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar, luego de expresar que es difícil que el dinero alcance dentro de la administración municipal para atender todas las necesidades que se tienen. 

Cuando la economía de la administración local ha tenido que recurrir a otro empréstito de 25 millones de pesos, poco antes de terminar de pagar uno similar pedido en noviembre de 2024, el alcalde comentó que la nómina en la actualidad es de las cifras ya descritas, de acuerdo con fluctuaciones que se tienen. 

Esto quiere decir que se erogan alrededor de 160 millones de pesos anuales en nómina, sin contar los aguinaldos que, en concordancia con la tesorera del municipio, ascienden a más de 25 millones de pesos, lo que pone en aprietos las arcas municipales para atender estas necesidades económicas.

