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Operativo contra los motociclistas

Certifican que usen el casco y traigan documentos en regla

Por Carmen Hernández

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Operativo contra los motociclistas
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      CERRITOS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativos para verificar que los motociclistas utilicen correctamente el casco protector para evitar que lleguen a fallecer en un accidentes.  

      Autoridades de Tránsito Municipal dieron a conocer que los jóvenes no utilizan correctamente el casco protector o algunos de los tripulantes que los acompañan ni lo portan, desafortunadamente se han presentado accidentes con resultados fatales. 

      Es por ello que se le recomienda a los conductores de una motocicleta respetar el Reglamento de Tránsito, utilizar el casco correctamente, bien abrochado, conducir con responsabilidad y traer sus documentos en regla de la unidad motriz.  

      La finalidad es evitar que sufran un accidente de fatales consecuencias. 

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      Adelantaron de que los operativos continuarán de manera sorpresiva, porque lo único que buscan es reducir la racha de accidentes donde están involucrados motociclistas.

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