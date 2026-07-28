Operativo contra los motociclistas

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CERRITOS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativos para verificar que los motociclistas utilicen correctamente el casco protector para evitar que lleguen a fallecer en un accidentes.

Autoridades de Tránsito Municipal dieron a conocer que los jóvenes no utilizan correctamente el casco protector o algunos de los tripulantes que los acompañan ni lo portan, desafortunadamente se han presentado accidentes con resultados fatales.

Es por ello que se le recomienda a los conductores de una motocicleta respetar el Reglamento de Tránsito, utilizar el casco correctamente, bien abrochado, conducir con responsabilidad y traer sus documentos en regla de la unidad motriz.

La finalidad es evitar que sufran un accidente de fatales consecuencias.

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Adelantaron de que los operativos continuarán de manera sorpresiva, porque lo único que buscan es reducir la racha de accidentes donde están involucrados motociclistas.