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Operativo sorpresa para checar a polis

Revisan las mochilas de agentes, además de checar un yonque

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Operativo sorpresa para checar a polis
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      Rayón.- En un operativo sorpresa, la Presidencia Municipal de Rayón fue sitiada por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil, como parte del operativo revisaron las mochilas a los elementos de Seguridad Pública Municipal, a quienes les encontraron poncha llantas además de que se les leyó la cartilla a los elementos policiacos por quejas. 

      Desde temprana hora patrullas de la Guardia Nacional y de la Sedena llegaron al municipio, se dirigieron a la alcaldía, tomando incluso de sorpresa al director de Seguridad Pública Municipal.  Como parte del operativo, le solicitaron a los elementos entregaran cada una de las mochilas que portaban, las que fueron revisadas exhaustivamente, el comandante al mando de la operación, leyó la cartilla a los elementos. 

      Minutos después se dirigieron a un yonque, el cual supuestamente también fue revisado. 

      El Operativo tomó por sorpresa a los funcionarios y a la propia ciudadanía que acudía a realizar diversos trámites en la Presidencia Municipal. 

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