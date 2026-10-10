Operativo sorpresa para checar a polis
Revisan las mochilas de agentes, además de checar un yonque
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Rayón.- En un operativo sorpresa, la Presidencia Municipal de Rayón fue sitiada por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil, como parte del operativo revisaron las mochilas a los elementos de Seguridad Pública Municipal, a quienes les encontraron poncha llantas además de que se les leyó la cartilla a los elementos policiacos por quejas.
Desde temprana hora patrullas de la Guardia Nacional y de la Sedena llegaron al municipio, se dirigieron a la alcaldía, tomando incluso de sorpresa al director de Seguridad Pública Municipal. Como parte del operativo, le solicitaron a los elementos entregaran cada una de las mochilas que portaban, las que fueron revisadas exhaustivamente, el comandante al mando de la operación, leyó la cartilla a los elementos.
Minutos después se dirigieron a un yonque, el cual supuestamente también fue revisado.
El Operativo tomó por sorpresa a los funcionarios y a la propia ciudadanía que acudía a realizar diversos trámites en la Presidencia Municipal.
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