Organizan evento pro Bomberos

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Este próximo 23 de agosto se llevará a cabo un evento con causa para recaudar fondos para el camión de Bomberos en el Andador Urbano de la plaza principal a partir de las 10 de la mañana.

El Cuerpo de Bomberos dio a conocer que se continúa trabajando para contar con el equipo necesario y acudir a las llamadas de auxilio. Se contará con la venta de antojitos mexicanos, trampolines, así como la demostración de simulacro de incendio, inflables, payaso Tronquín, y no podrá faltar la exhibición de unidades del Cuerpo de Bomberos de Rioverde. Asimismo, se contará con música en vivo con los Soñadores del Rancho y dueto Flechador. El evento iniciará a partir de las 10 de la mañana, por lo que se le invita a la población para que se sumen a esta noble causa y cooperen.