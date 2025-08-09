logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Organizan la carrera atlética Corre abuelo

Por Carmen Hernández

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Organizan la carrera atlética Corre abuelo

Ciudad Fernández.- Este próximo 28 de agosto se llevará a cabo la carrera Corre o camina con tu abuelo, evento deportivo de actividad física y el amor por los adultos mayores.

Las autoridades municipales invitan a participar en la carrera familiar “Corre abuelo”, que promueve la convivencia entre generaciones, la actividad física y el amor por los adultos mayores, sobre todo de sus familiares.

El evento está programado para realizarse este próximo miércoles 28 de agosto a las 8 de la mañana, la salida será frente al DIF Municipal.

La carrera será de 2 kilómetros, será en parejas o tercias, formadas por abuelos o abuelas acompañados de sus nietos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También pueden participar caminando, lo importante es disfrutar en familia y mantenerse activos para tener una vida sana y de convivencia familiar.

Como parte de los obsequios que se entregarán una medalla conmemorativa para las primeras 20 parejas o tercias en cruzar la meta.

Por lo que se invita a la población para que acompañe a sus abuelos y disfruten de la carrera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia
Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Se roban un micrófono y cordel del recinto religioso

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia
Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

SLP

Carmen Hernández

Se brindó atención y asesoría a personas que enfrentan algún problema legal

Notifican denuncias por maltrato animal
Notifican denuncias por maltrato animal

Notifican denuncias por maltrato animal

SLP

Redacción

Operativo en varias colonias de la ciudad

Falla camión recolector de basura en mercados
Falla camión recolector de basura en mercados

Falla camión recolector de basura en mercados

SLP

Miguel Barragán