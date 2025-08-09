Organizan la carrera atlética Corre abuelo

Ciudad Fernández.- Este próximo 28 de agosto se llevará a cabo la carrera Corre o camina con tu abuelo, evento deportivo de actividad física y el amor por los adultos mayores.

Las autoridades municipales invitan a participar en la carrera familiar “Corre abuelo”, que promueve la convivencia entre generaciones, la actividad física y el amor por los adultos mayores, sobre todo de sus familiares.

El evento está programado para realizarse este próximo miércoles 28 de agosto a las 8 de la mañana, la salida será frente al DIF Municipal.

La carrera será de 2 kilómetros, será en parejas o tercias, formadas por abuelos o abuelas acompañados de sus nietos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También pueden participar caminando, lo importante es disfrutar en familia y mantenerse activos para tener una vida sana y de convivencia familiar.

Como parte de los obsequios que se entregarán una medalla conmemorativa para las primeras 20 parejas o tercias en cruzar la meta.

Por lo que se invita a la población para que acompañe a sus abuelos y disfruten de la carrera.