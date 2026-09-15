Padres de familia se manifiestan en oficinas de URSE
Exigen maestro para escuela telesecundaria
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RIOVERDE.- Padres de familia del municipio de Cárdenas protestan por la falta de maestros en la Escuela Telesecundaria Margarita Maza, se manifestaron en oficinas de la Unidad de Servicios Educativos (URSE), exigen se envíe los docentes que faltan en la escuela.
Paterfamilias de las comunidades del Aguaje y La Noria, explicaron que desde junio no tienen maestro, incluso presentaron la solicitud al SNTE, pero tampoco tuvieron respuesta, pues nunca llegó el docente que reclaman para la educación de sus hijos.
Molestos dijeron que continúan teniendo problemas para que autoridades educativas puedan enviar un docente, por ello radicalizaron su protesta en la URSE, esperando tener una respuesta a
la brevedad posible, pues sus hijos no tienen una educación adecuada.
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Los manifestantes portaban pancartas donde se leía " Ya basta de esperar, maestro para la Noria". Los padres piden la intervención del Gobernador para que les envíe un docente y evitar que los alumnos se retrasen en sus clases, finalizaron.
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