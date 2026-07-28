Pagan su salario a los empleados municipales

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CIUDAD VALLES.- Hay dinero suficiente en el Ayuntamiento, pero un problema técnico fue lo que impidió pagar a 600 sindicalizados, de acuerdo con Anel Coronado Aguilar, tesorera municipal.

Este lunes, los 600 sindicalizados a los que les atrasaron el pago de sus sueldos comenzaron a ver reflejado en las pantallas del cajero automático el monto de su sueldo, cuando debía haber aparecido a primera hora del viernes, pero luego surgió el justificante del retraso del pago por parte de la tesorera del Ayuntamiento.

Anel Coronado Aguilar negó que hubiera falta de liquidez en el Gobierno municipal y refirió que el problema fue técnico, en el servidor que se utiliza para la nómina de los que pertenecen al Sindicato.

Pero refirió que una situación de este tipo no se había generado, reiterando que no es por falta de liquidez de las arcas municipales.

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