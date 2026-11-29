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Catorce.- Real de Catorce participa en el encuentro nacional de Pueblos Mágicos, que se realiza en Tampico, Tamaulipas, con el propósito de fortalecer la promoción turística y compartir experiencias con otros destinos del país.

En el marco de este evento, el municipio recibió los resultados del Plan de Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, donde fue reconocido como un destino consolidado, distinción que refleja su trayectoria, posicionamiento y proyección turística a nivel nacional e internacional.

Este reconocimiento representa un impulso para continuar promoviendo la riqueza histórica, cultural y natural de Real de Catorce, así como fortalecer un turismo inclusivo, accesible y sostenible.

A través de la dirección de Turismo, el municipio refrenda su compromiso de seguir posicionando a este Pueblo Mágico como uno de los destinos turísticos representativos del Altiplano Potosino, con este tipo de actividades se da a conocer el Pueblo Mágico de Real de Catorce para que cada vez más personas quieran acudir a visitar este emblemático lugar, donde se practica turismo religioso, turismo cultural, turismo de aventura y sedentarismo, entre otras actividades.

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Este tipo de actividades además de atraer el turismo al Pueblo Mágico, ayuda a dar a conocer los diferentes municipios del altiplano potosino, que también están llenos de historia, cultura y que tienen muy bonitos paisajes para que los visitantes acudan.