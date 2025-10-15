logo pulso
Paterfamilias bloquean escuela a punto de caer

Por Redacción

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
TANQUIÁN.- Padres de familia bloquean escuela en Laguna Basuche, Tanquián, porque la escuela literalmente se está desmoronando por la creciente del Moctezuma.

Ayer por la mañana, las mamás de la primaria del lugar cerraron la escuela con todo y dos maestras dentro, porque la Secretaría de Educación dio la instrucción de que volvieran a clases, sin embargo, la escuela tiene fracturas en piso y salones que hacen suponer que se va a derrumbar parte del inmueble, con los niños en sus salones.

Por eso, hoy cerraron la escuela y piden a la SEGE que les apoyen para que esa escuela deje de ser el lugar oficial y que se arregle la situación de las nuevas aulas.

Hace un tiempo, las nuevas aulas se hicieron sobre el terreno que ahora reclama un particular y que no deja utilizar. Estarán bloqueando la escuela en el horario de clases hasta que les hagan caso en sus peticiones.

