Ataca ejército de EU otro pequeño bote en el Caribe

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que el ejército de Estados Unidos atacó otra pequeña embarcación que, según dijo, transportaba drogas en aguas cerca de Venezuela y mató a seis personas que iban a bordo.

Ningún elemento estadounidense resultó herido, agregó Trump en redes sociales. Es el quinto ataque del ejército estadounidense contra lanchas en el Caribe y el gobierno de Trump ha dicho que considera a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales que deben ser enfrentados con fuerza militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el ataque el martes para la mañana, indicó Trump, quien publicó un video del mismo, como lo había hecho con ataques pasados. Hegseth luego compartió el video en una publicación en X.

El video en blanco y negro muestra una pequeña embarcación que parecía estar quieta en el agua. Segundos después de iniciar el video, es alcanzada por un proyecto desde arriba y explota. Luego se ve al bote en llamas durante varios segundos.

Trump agregó que el ataque fue realizado en aguas internacionales y que información de “inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, que estaba asociada con “redes narcoterroristas” y se encontraba en una ruta de narcotráfico conocida.

El Pentágono no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en el que se le solicitó más información sobre el último ataque, pero un funcionario de Defensa indicó que los detalles en la publicación en redes sociales eran precisos. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el ataque.

La frustración con el gobierno de Trump ha ido creciendo en el Capitolio entre legisladores de ambos partidos.