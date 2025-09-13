Paterfamilias demandan reconstruir varias aulas

CIUDAD VALLES.- Paterfamilias de la escuela Damián Carmona pidieron que les hagan un plantel nuevo, porque el actual se encuentra en riesgo de colapso y el peligro que representa para los estudiantes.

Problemas estructurales dictaminados por Protección Civil Municipal, desde hace tres semanas indican que al menos cuatro salones ya están en riesgo por deterioro, en ese plantel que se encuentra en la colonia Las Águilas.

Los salones más afectados son de primero y segundo año y uno de los cuatro ya de plano fue clausurado, por los daños estructurales y porque el riesgo de un colapso es latente.

Paterfamilias se manifestaron en el evento del Gobernador de las canchas del Centro Cultural y Gallardo Cardona citó el caso diciendo que iba a construir una escuela nueva, no sólo las cuatro aulas.

