logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Paterfamilias demandan reconstruir varias aulas

Escuela Damián Carmona está en riesgo de colapso

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Paterfamilias demandan reconstruir varias aulas

CIUDAD VALLES.- Paterfamilias de la escuela Damián Carmona pidieron que les hagan un plantel nuevo, porque el actual se encuentra en riesgo de colapso y el peligro que representa para los estudiantes.

Problemas estructurales dictaminados por Protección Civil Municipal, desde hace tres semanas indican que al menos cuatro salones ya están en riesgo por deterioro, en ese plantel que se encuentra en la colonia Las Águilas.

Los salones más afectados son de primero y segundo año y uno de los cuatro ya de plano fue clausurado, por los daños estructurales y porque el riesgo de un colapso es latente.

Paterfamilias se manifestaron en el evento del Gobernador de las canchas del Centro Cultural y Gallardo Cardona citó el caso diciendo que iba a construir una escuela nueva, no sólo las cuatro aulas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Policías rescatan a menor de edad
Policías rescatan a menor de edad

Policías rescatan a menor de edad

SLP

Carmen Hernández

El pequeño quedó encerrado en interior de un auto

Demandan justicia para Carlos N.
Demandan justicia para Carlos N.

Demandan justicia para Carlos N.

SLP

Redacción

Invitan a donación de pelo para trenzas
Invitan a donación de pelo para trenzas

Invitan a donación de pelo para trenzas

SLP

Carmen Hernández

Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina
Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina

Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina

SLP

Redacción