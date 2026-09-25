Persiste recolección de basura con animales

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Pese a que San Luis Potosí ya cuenta con una legislación que prohíbe el uso de animales de carga para la recolección de basura y metales, la práctica continúa en distintos municipios por falta de presupuesto y, según el diputado Luis Felipe Castro Barrón, también de voluntad de los ayuntamientos para hacer efectiva la norma.

El vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado señaló que los casos persisten en la capital, el área metropolitana, la Huasteca y el Altiplano. Mencionó a Matehuala, donde aseguró que cuentan con fotografías y videos, así como a Coxcatlan donde también se han detectado estas prácticas.

La falta de recursos es uno de los argumentos utilizados para no concretar la migración hacia vehículos automotores, explicó Castro Barrón. Ante ello, el Congreso ha planteado que los ayuntamientos implementen programas de autofinanciamiento o algún apoyo económico, dentro de sus facultades, para que los carretoneros puedan realizar la transición.

En febrero pasado, el legislador había señalado que se había solicitado a los municipios información sobre el avance de la aplicación de la ley, en ese momento únicamente Soledad de Graciano Sánchez había reportado avances, mientras que la capital y Villa de Pozos no habían entregado datos. Mientras tanto, afirmó, continúan casos de animales sometidos a exceso de trabajo, maltrato e incluso situaciones que han terminado en su muerte.

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Castro Barrón advirtió que, si los ayuntamientos no atienden la normativa, el Congreso analizará nuevas medidas con su área jurídica, aunque reconoció que la ejecución corresponde a las autoridades municipales. "Seguimos lanzando exhortos y desde nuestra posición tenemos que analizar con el área jurídica qué es lo que nosotros pudiéramos hacer, aunque te puedo decir que eso sí ya está totalmente en el área de los ayuntamientos y a lo mejor alguna persona que pueda hacer que ponga algún tipo de amparo o algo", concluyó.