Personal de Coepris se reúne con tablajeros

Cerritos.- Personal de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios ( Coepris) se reunió con tablajeros, donde trataron temas referentes a mejorar la higiene y manejo de la carne, para ofrecer un producto de calidad e higiene al consumidor.

En la presidencia municipal la alcaldesa Liliana Castillo Montelongo, Óscar Manuel Robles Reséndiz, coordinador de la Comisión Estatal para Protección Contra Riesgos Sanitarios y parte del personal del Rastro Municipal, se reunieron este jueves con tablajeros donde abordar temas relevantes para garantizar un mejor manejo en la carne que ofrecen al consumidor y colaboración en sus actividades diarias aparte de conocer sus inquietudes para brindar soluciones de manera coordinada.

Lo que se busca es fortalecer la colaboración entre las instituciones y los tablajeros, para ofrecer un producto higiénico para el consumo humano.

Se habló de la mejora de la calidad de los productos cárnicos que se expenden en el municipio y cuya matanza se lleva a cabo en el rastro municipal, cuidando la salud de los consumidores.

