logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Personal de Coepris se reúne con tablajeros

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

Cerritos.- Personal de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios ( Coepris) se reunió con tablajeros, donde trataron temas referentes a mejorar la higiene y manejo de la carne, para ofrecer un producto de calidad e higiene al consumidor. 

En la presidencia municipal la alcaldesa Liliana Castillo Montelongo, Óscar Manuel Robles Reséndiz, coordinador de la Comisión Estatal para Protección Contra Riesgos Sanitarios y parte del personal del Rastro Municipal, se reunieron este jueves con tablajeros donde abordar temas relevantes para garantizar un mejor manejo en la carne que ofrecen al consumidor y colaboración en sus actividades diarias aparte de conocer sus inquietudes para brindar soluciones de manera coordinada. 

Lo que se busca es fortalecer la colaboración entre las instituciones y los tablajeros, para ofrecer un producto higiénico para el consumo humano. 

Se habló de la mejora de la calidad de los productos cárnicos que se expenden en el municipio y cuya matanza se lleva a cabo en el rastro municipal, cuidando la salud de los consumidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado
Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado

Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado

SLP

Redacción

Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel
Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel

Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel

SLP

Jesús Vázquez

Habrá diversos eventos culturales y deportivos

Iniciará el ICAT varios cursos
Iniciará el ICAT varios cursos

Iniciará el ICAT varios cursos

SLP

Carmen Hernández

Con simulacros recuerdan temblor que sacudió al país
Con simulacros recuerdan temblor que sacudió al país

Con simulacros recuerdan temblor que sacudió al país

SLP

Redacción