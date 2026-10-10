Personal de Protección Civil rescata un águila

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Elementos de Protección Civil rescatan un águila que estaba en la Colonia Unión, con algunos daños que presentaba el animal.

La Coordinación de Protección Civil Municipal recibió una llamada de auxilio sobre un ave lesionada, por lo que de inmediato se trasladaron al domicilio ubicado en la Colonia Unión.

Al arribar el águila presentaba una lesión, por lo que era imposible movilizarse.

El águila se encuentra bajo resguardo en Protección civil y una vez que sane, será enviada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que se le de el tratamiento adecuado y pueda ser liberada luego de que sane de la lesión que presenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí