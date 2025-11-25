Pide Ballesteros que Dapas pague su abogado

CIUDAD VALLES.- El exlíder sindical de la Dapas, Alejandro Ballesteros Corona habría denunciado a la Dapas para que le paguen por los honorarios de su abogado, cuando tenía pleito legal con el organismo operador del agua, de acuerdo con el jurídico del Agua Potable, Margarito Manilla García.

Luego de un proceso de más de dos años en el que la Dapas separó del cargo a Ballesteros Corona, luego de una de las huelgas más largas de la historia local, Ballesteros fue liquidado por una cantidad de más de dos millones de pesos, sin embargo, Manilla explicó que ahora la denuncia que se encuentra en tribunales es para que se le reintegre lo que erogó por concepto de abogado que atendió su caso y que ganó.

El abogado de la Dapas dijo que el proceso se encuentra vigente, sin embargo, en un principio hubo un convenio o acuerdo de voluntades en el que Ballesteros y la Dapas ya estuvieron de acuerdo, por eso cree que no procedería el pleito del exlíder para exigir más recursos.