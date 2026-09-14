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Piden a mexicanos lealtad inquebrantable como los Niños Héroes

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Piden a mexicanos lealtad inquebrantable como los Niños Héroes
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      CIUDAD VALLES.- Pide el Teniente Coronel del 36 Batallón de Infantería, Juan Carlos Romero Lucas a los mexicanos la "lealtad inquebrantable" que los Niños Héroes demostraron un día como hoy, hace 179 años, en la defensa del Colegio Militar en Chapultepec.

      A las nueve de la mañana de este domingo, el Ejército Mexicano, representado por el Batalló de Infantería conmemoró los casi 180 años de la defensa que Juan de la Barrera, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Vicente Suárez, junto con muchos más, hicieron de Chapultepec, luego de que los norteamericanos invadieran México por el norte y por el oriente en el plan de anexamiento que tenía ese país de zonas enteras de la geografía mexicana.

      Por ese motivo, la Armada de México celebra la valentía de los jóvenes que, a pesar de haber perdido la batalla, defendieron con su vida la Patria, en palabras del propio Romero Lucas.

      En la ceremonia se disparó una salva de honor, ante una aturdida multitud de invitados y conscriptos del Servicio Militar Nacional.

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