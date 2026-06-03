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Piden reforzar seguridad en las fiestas de Cedral

Por Redacción

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Piden reforzar seguridad en las fiestas de Cedral
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      CEDRAL.- Ciudadanos del municipio de Cedral solicitan que en las fiestas patronales haya más seguridad, ya sea en alguna comunidad o en la cabecera municipal, pues cada vez que hay una ocurren peleas y en la última fiesta patronal en la comunidad de El Blanco una persona perdió la vida, luego de ser atacada con un arma blanca.

      Después de que la madrugada del lunes, en la fiesta patronal de la comunidad de El Blanco de la Santísima Trinidad, un hombre disparó contra otro y le quitó la vida para luego darse a la fuga, logrando huir, los ciudadanos han manifestado que se requiere la presencia de más elementos de la Policía Municipal en las fiestas patronales para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, pues de haber habido elementos policiacos de Cedral se pudo haber evitado o se pudo detener al culpable.

      Manifestaron que inclusive cuando es la feria más grande del Altiplano, que es la de Cedral, falta la presencia de corporaciones policiacas, pues el año pasado hubo muchas peleas en plena fiesta patronal. Afortunadamente no hubo heridos ni pérdidas humanas, pero señalaron que son lugares a los que van a hacer actos de fe y amor a Dios, además de convivir sanamente en familia, por lo que consideran preocupante que no haya más seguridad.

      Ciudadanos solicitan a la alcaldesa Cinthia Segovia que esté al pendiente de las fiestas patronales y mande a los elementos de las corporaciones policiacas para que hagan rondines y eviten que sigan ocurriendo este tipo 

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      de situaciones.

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