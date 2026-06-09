Piden responsabilidad a turistas en los parajes

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CIUDAD VALLES.- Pide la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echeverría a los visitantes de los parajes que sean responsables durante su estancia y hagan caso de las recomendaciones que se les hacen durante su estancia en los parajes.

Aunque los parajes de la Huasteca, en su mayoría están abiertos, aunque con restricciones, la funcionaria pidió ser responsables a la hora de acudir a divertirse con la familia.

Recomendó seguir las instrucciones de los guías, siempre portar el chaleco salvavidas, no habrá servicio si no se lo ponen y hacer caso a los guías sobre qué lugares usar y cuáles no, en estos tiempos de lluvia.

Refirió que hay que ser riguroso con las indicaciones de los concesionarios de los parajes y cuando empiecen a planear su viaje a la Huasteca, contactar a los guías certificados para la mayor seguridad de las personas.

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que gozarán de vacaciones en parajes de la Huasteca.