Plaga de langosta arrasa los cultivos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SANTA CATARINA.- No ha sido combatida la plaga de langosta, ha arrasado 59 hectáreas de cultivos; productores dieron a conocer que hace un mes llegó la plaga a Salitrillo y posteriormente se desplazó a Puerta del Salto.

Hasta el momento acabó con 59 hectáreas de sorgo, caña y maíz; señalaron que con las lluvias se reproduce, ya llegó a la localidad del Puente para invadir, e indicaron que hasta el momento no ha sido controlada la plaga; actualmente también han sido afectados diversos árboles, finalizaron los productores.