Poca asistencia para vacunar en zona tének

CIUDAD VALLES.- Con avisos a la mera hora y poca asistencia, hoy hubo vacunación del cuadro básico para niños pequeños en San Antonio Huichimal.

Esta jornada de jueves 7 de agosto hubo vacunación del esquema básico para niños menores de edad, de parte de la Jurisdicción Sanitaria V, pero la asistencia fue mínima, ya que el aviso no parece haber sido extensivo a todos los habitantes de la zona tének que mencionan los banners.

La jornada no sólo era para cuidados y pláticas de prevención, sino que versaba en proteger a los niños con vacunas como la Hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenza tipo B y anti hepatitis tipo B); SRP (sarampión, rubéola y paperas); SR (sarampión y rubéola); DPT (difteria, tos ferina y tétanos); Antirrotavirus; Antineumocócica conjugada (infecciones por neumococo); HB (Hepatitis B); TDPA (tétanos, difteria y tos ferina acelular) y TD (tétanos y difteria).

Poca asistencia hubo el día de hoy en la jornada que prometía servir a la zona tének del municipio vallense de las 10 de la mañana a las tres de la tarde.

