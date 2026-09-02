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Policía frustra intento de fraude en venta de auto

La víctima ofertaba la unidad en redes y fue blanco de delincuentes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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      MATEHUALA.- Elementos de la Policía Municipal frustraron una estafa en la compra venta de una camioneta vía Facebook y WhatsApp, la víctima ofertaba la unidad mediante redes sociales y fue blanco de los delincuentes, quienes le hicieron creer que ya le habían transferido el costo de la unidad, un chofer también contactado vía Facebook ya que se dirigía hacia San Luis capital para la entrega, sin embargo, el propietario se percató a tiempo y llamó a la policía.

      Los hechos se presentaron cuando los oficiales de la Policía Municipal recibieron una llamada vía telefónica sobre una estafa en agravio a un comerciante que según había vendido su camioneta, pero al momento de verificar la transferencia en su estado de cuenta, se percató no había ninguna cantidad acordada.

      Lo grave de la situación era que la camioneta ya la había abordado un chofer también contratado en ese momento vía Facebook con destino a la capital del estado para entregar la camioneta. Los oficiales actuaron de inmediato y vía telefónica lograron contactar al chofer y pedir que retornara, de lo contrario estaría en grave peligro al no saber a dónde y con quién se contactaría, ya que se trataba de una estafa.

      Afortunadamente el conductor retornó a la ciudad y fue enterado de la situación; la parte afectada logró recuperar su camioneta gracias a la rápida y oportuna intervención de la Policía Municipal. Se hace un llamado a la ciudadanía a tener cuidado en este tipo de operaciones, ya que los delincuentes realizan las estafas bajo el anonimato en las 

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