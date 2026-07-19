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Policías rescatan a menores, a punto de ahogarse

Habían ingresado al canal de la Media Luna

Por Carmen Hernández

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Policías rescatan a menores, a punto de ahogarse
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      Ciudad Fernández.- Una familia estuvo a punto de morir ahogada en el canal de la Media Luna, fueron rescatados por un oficial de Seguridad Pública Municipal logrando salir ilesos solo con algunos daños y lesiones leves. 

      Los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana en el canal de la Media Luna, cuando una familia originaria de la capital potosina, integrada por los padres Pedro y Griselda, dos menores de 7 y 14 años de edad, que llegaron al paraje para pasar un día de descanso y diversión. 

      Al canal ingresaron los menores, pero de pronto se andaban ahogando, los padres acudieron en su auxilio y trataron de salvarlos, pero también andaban perdiendo la vida en su intento de poner a salvo a sus vástagos. 

      En ese momento agentes policiacos que realizaban un recorrido de vigilancia, se percataron de la situación, por lo que de inmediato corrieron en su auxilio.  

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      Los elementos descendieron de la patrulla, el oficial Juan Carlos sin pensarlo ingresó al cuerpo de agua para rescatarlos, con el apoyo de Abraham Núñez, minutos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios.

      Debido a esta contingencia la familia registró una crisis nerviosa por el susto, por lo que recibió auxilio médico para estabilizarlos y calmarlos.

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