FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Policías vallenses, con mísero salario

Agentes no llegan a estándares que quieren instaurarse en la entidad

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Policías vallenses, con mísero salario

CIUDAD VALLES.- Los policías de Valles no están por encima del mínimo que intentan imponer de sueldo a los uniformados municipales, mencionaron algunos de ellos.

Hace unos días, en una entrevista banquetera, Anel Coronado Aguilar, tesorera del municipio dijo que los policías en Valles estaban por encima de los estándares de lo que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona manifestó como sueldo mínimo, 15 mil pesos al mes.

No obstante, un policía que pidió que no se revelara su nombre mostró sus recibos de nómina quincenales para demostrar que, no sólo él, sino la gran mayoría reciben un sueldo mucho menor que lo manifestado por Anel Coronado o por el mismo Gobernador, ya que su sueldo por mes es de apenas 11 mil pesos.

Hace un par de semanas, el Gobernador del Estado dijo que los policías que ganan cinco mil pesos, no dijo si a la quincena o al mes, prácticamente están siendo empujados a ser “halcones” del crimen organizado, porque simplemente no les alcanza para subsistir con ese mísero salario.

En Valles, la mayoría de los policías no llegan a la cifra mínima que se piensa instaurar en la entidad como sueldo base de policías.

