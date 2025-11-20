Detectan a otro fardero en B. Aurrerá

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, vigilantes de la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte lo sorprendieron apoderándose de diversa mercancía y lo entregaron a la policía.

Los agentes municipales dieron respuesta a un reporte en el supermercado referido de la colonia España, donde personal del establecimiento señaló a un sujeto de intentar sustraer artículos de higiene personal, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Después de entrevistar al sujeto, éste se identificó como Santiago “N” de 29 años, a quien se le encontraron cinco botellas de crema para peinar. De inmediato se le hizo saber que sería detenido por presunto robo a comercio.

El arrestado fue trasladado a la Fiscalía General del Estado en donde se le definiría su situación legal por el delito de robo y lo que le resulte.

