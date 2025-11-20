ADSL cumple con Regla de Menores

Durante el Apertura 2025, Atlético de San Luis cumplió con la Regla de Menores establecida por la Liga MX en sus equipos femenil y varonil.

En el equipo femenil, ocho jugadoras nacidas entre 2005 y 2007 participaron durante el torneo. Aurora Suárez, Mia Flores, Michelle Gutiérrez, Valeria Zárate, Kimberlin Galicia, Anaopaola González, Aidinn Muñiz y Judith Castillo sumaron un total de 4,792 minutos, por encima de los mil 260 minutos exigidos por el reglamento. La distribución de minutos fue la siguiente: Aurora Suárez, mil 192; Mia Flores, 264; Michelle Gutiérrez, 382; Valeria Zárate, mil 440; Kimberlin Galicia, 390; Anaopaola González, 207; Aidinn Muñiz, 897; Judith Castillo, 20.

El reglamento de la Liga MX Femenil para la Temporada 2025-26 indica que el máximo a contabilizar por partido es de 225 minutos y que las jugadoras convocadas a Selección Nacional deben haber participado previamente en la liga: 90 minutos en Sub-15, Sub-16 y Sub-17, o 180 minutos en Sub-20, Sub-23 y Mayor. En el equipo varonil, seis jugadores nacidos entre 2003 y 2006 aportaron minutos que permitieron cumplir con la regla. Sebastián Pérez Bouquet, Román Torres, Ronaldo Nájera, Javier Suárez, Fidel Barajas y Raúl Patrón sumaron distintos tiempos en el campo. Román Torres registró mil 169 minutos; Sebastián Pérez Bouquet, 664; Javier Suárez, 375; Ronaldo Nájera, 110; Fidel Barajas, 37; y Raúl Patrón debutó en la última jornada ante Tigres.

El Reglamento de Competencia de la Liga MX establece un mínimo de mil 170 minutos por torneo para jugadoras y jugadores nacidos en 2003 o posteriores, con un máximo de 225 minutos por partido. Con estos registros, Atlético de San Luis cumplió con los requerimientos de la liga para la participación de jugadores menores en ambos equipos.

